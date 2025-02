Milano-Cortina -1 anno: Bach al countdown dei Giochi

Manca esattamente un anno all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e tutti i rappresentanti delle istituzioni che organizzano i Giochi si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo per celebrare il 'One year to go'.

Nel corso della mattinata al teatro Strehler il presidente del Cio Thomas Bach consegnerà simbolicamente gli inviti a partecipare ai componenti dei Comitati olimpici nazionali, alla presenza di numerose autorità. Sono presenti il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e quello dello Sport Andrea Abodi, i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto che ospitano i Giochi, Attilio Fontana e Luca Zaia, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, l'ad della Fondazione Andrea Varnier.

A dare il via alla celebrazione, moderato dalla giornalista e conduttrice tv Mia Ceran, le note dell'inno d'Italia.



