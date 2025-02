In Lombardia la prima delle 'Strade più belle d'Italia'

Nasce in Lombardia, da Lovere (Bergamo) a Teglio (Sondio), la prima delle 'Strade più belle d'Italia', un progetto che mira "a sviluppare un nuovo prodotto turistico improntato dalla sostenibilità e alla valorizzazione della campagna". L'iniziativa nasce col supporto di Italy Discovery & Countryside e 'I Borghi più belli d'Italia', con il Ministero del Turismo e in collaborazione con Regione Lombardia e Anci.

A presentare il progetto sarà Barbara Mazzali, assessore al Turismo di Regione Lombardia coi vertici delle organizzazioni coinvolte, lunedì prossimo 10 febbraio alla seconda giornata della fiera Bit di Milano, nello stand di Regione Lombardia (padiglione1).

"Sono orgogliosa che la prima delle cento Strade più belle d'Italia nasca in Lombardia- ha detto Mazzali -. Sarà infatti ufficialmente certificato lo straordinario itinerario che collega la Valcamonica e la Valtellina attraverso le province di Bergamo, Brescia e Sondrio, e che si snoda tra valichi alpini, prati in pendio, valli fiabesche, paesaggi scavati nella roccia.

L'iniziativa si posiziona nella tendenza del 'turismo lento' e all'aria aperta, oggi sempre più ricercato dal turista, anche per la possibilità di esplorare e apprezzare i tanti tesori dei territori".



