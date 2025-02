In casa 88 chili di hashish e marijuana, 4 arresti a Milano

Nascondevano 88 chili di droga e 20mila euro in due appartamenti alla periferia di Milano. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre italiani di 29, 27 e 22 anni e un ivoriano di 25 per detenzione ai fini di spaccio e per il possesso di un'arma clandestina.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese martedì, nella zona di via Padova, hanno individuato un appartamento in via Termopili come probabile deposito di droga. I poliziotti hanno notato i tre italiani entrare nell'appartamento e uscire con valigie e scatoloni e caricarli a bordo di due auto con cui si sono allontanati velocemente. I poliziotti li hanno seguiti e li hanno visti scaricare il tutto in un altro appartamento in via Magliocco, dove sono stati trovati l'ivoriano e centinaia di panetti di hashish, di circa un etto ciascuno, per un peso complessivo di circa 76 chili oltre a 350 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis, sacchi di marijuana per undici chilogrammi, materiale per il confezionamento e la pesatura degli stupefacenti. La perquisizione è stata quindi estesa all'appartamento di via Termopili dove sono stati sequestrati, in un frigo, altri panetti di hashish per un chilo e mezzo e una pistola scacciacani semiautomatica modificata con matricola abrasa.

Nelle perquisizioni di case e arrestati sono stati trovati in tutto 20mila euro.

L'ipotesi è che i quattro - che ora si trovano in carcere - gestissero un giro di spaccio anche su canali telematici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA