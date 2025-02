Il Ceo di Golden Goose, Silvio Campara, fa lezione ad Harvard

Il Ceo di Golden Goose, Silvio Campara, ha partecipato a un talk all'Harvard Business School con Frank Cespedes, Senior Lecturer presso la Entrepreneurial Management Unit del prestigioso campus della Ivy League di Boston.

Davanti a oltre 100 studenti, Campara ha sottolineato l'impegno di Golden Goose nel costruire relazioni vere e durature con i propri clienti, distinguendosi dai brand di lusso che inseguono i trend del momento. Ha evidenziato l'importanza di creare connessioni autentiche con la community attraverso l'innovazione, come il servizio di Co-Creation, che offre ai clienti la possibilità di personalizzare i prodotti in modo unico.

"In un mondo in cui i brand del lusso cercano di creare gli oggetti più desiderabili, Golden Goose - ha detto Campara ad Harvard - vuole essere un 'love brand'. I clienti stanno spostando la loro attenzione da looking good to feeling good, from appearing to belonging. Per questo, l'intero settore del lusso deve evolversi: dal prodotto all'esperienza. Solo così i brand potranno costruire legami autentici con le proprie community".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA