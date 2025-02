Gucci chiude la collaborazione col direttore creativo De Sarno

Gucci, il marchio italiano del gruppo francese Kering, termina la collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno. La sfilata Autunno-Inverno 2025 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall'ufficio creativo del marchio mentre la nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento Stefano Cantino, ceo di Gucci, esprime "profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l'artigianalità e il patrimonio del marchio".

Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, e responsabile del brand development, ringrazia "sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l'identità del marchio. Stefano e la nuova direzione artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile".

"Non c'è progetto importante che succeda senza la passione, la testa e il cuore di persone straordinarie. A queste voglio dire: ricordatevi sempre di sorridere. Perché è la misura del restare se stessi davanti a ogni opportunità e ogni sfida", scrive su Instagram Sabato De Sarno commentando la fine del rapporto di collaborazione con Gucci, iniziato nel gennaio di due anni fa. "Un grazie non basta forse. Ma il mio sorriso oggi è per voi" aggiunge Sabato, accanto a una foto che lo ritrae a fine sfilata.

L'uscita di De Sarno pesa in Borsa sull'azionista Kering.





