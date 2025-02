Gaia, rosa dei venti è il titolo del nuovo album

rosa dei venti è il titolo del nuovo album di Gaia in uscita il 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile in preorder. Attraverso un lavoro istintivo e autentico, un flusso naturale, Gaia racconta i suoi vent'anni, una fase della vita che sembra non avere direzione - apparentemente destabilizzante - guidata da venti che soffiano e decidono per noi. Il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore.

Primo passo alla volta di rosa dei venti è il brano Chiamo Io Chiami Tu, in gara al 75/o Festival di Sanremo, con cui Gaia esplora quel limbo d'indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È una canzone molto leggera e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltata con attenzione, si coglie facilmente.

Il 7 maggio segna il comeback dal vivo di Gaia con uno speciale concerto evento, prodotto da Vivo Concerti, al Fabrique di Milano. I biglietti sono disponibili su tutte le piattaforme di prevendita on-line e nei punti vendita autorizzati.

A coronare un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo Tokyo primo in radio, proseguito con Dea Saffica, brano manifesto, e Sesso e Samba in coppia con Tony Effe, hit dell'estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino, Gaia ha annunciato il suo ritorno all'Ariston dopo la partecipazione nel 2021 con Cuore Amaro e nel 2024, nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di Lady Marmalade. Cantautrice versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane, Gaia - con due album all'attivo, Nuova Genesi e Alma - è stata proclamata a settembre 2024 Hitmaker of the year nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.



