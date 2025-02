Dal noctotourism al nomadismo, ecco i viaggi sensoriali

Tra i nuovi trend dei vacanzieri c'è il noctotourism, ma nulla ha a che vedere con feste notturne o bevute fino all'alba. Anzi il desiderio è quello di muoversi nel silenzio, al buio, meglio se in posti senza inquinamento luminoso (così c'è pure attenzione alla sostenibilità) per godersi cieli stellati, eclissi o aurore boreali, da qualche tempo fenomeno visibile pure in Italia.

Ci sono anche viaggi del sonno, oppure in comunità rurali, vivendo la quotidianità dei tempi andati. Ma non manca una rinnovata voglia di luxury, tra crociere e shopping di lusso in via Montenapoleone a Milano che ha superato la Quinta Avenue di New York ed è diventata la strada più cara del mondo.

Un giro completo sui gusti del momento e le eccellenze mondiali si prepara alla prossima Borsa Internazionale del Turismo dove sono attesi oltre mille espositori provenienti da 64 Paesi e hosted buyer invitati da 49 Nazioni. Presentata oggi, l'edizione 2025 (9-11 febbraio) analizzerà in una quarantina di incontri alcuni dei temi più caldi del settore, come overtourism e sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo delle emozioni e nomadismo digitale. "Oltre il percorso espositivo sarà un momento per parlare di tutte queste evoluzioni del settore .- ha detto Paolo Pizzocaro, direttore della Bit - E soprattutto opportunità per fare cultura, formazione e informazione".



