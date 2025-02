Como, dopo il mercato riparte la corsa salvezza

La fine del mercato di gennaio ha restituito alla Serie A un Como profondamente rinnovato. Il tecnico Cesc Fabregas aveva annunciato l'arrivo di nuovi giocatori e così è stato. La prima sfida verso la salvezza dei lariani passa ora dalla Juventus nell'anticipo al Sinigaglia di domani sera. Contro i bianconeri la lista degli infortunati è ancora lunga: out Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Dele Alli e Alessandro Gabrielloni, ai quali si aggiungono i nuovi arrivati Mërgim Vojvoda e Ivan Azon, oltre allo squalificato Alieu Fadera. Recupera invece Ignace Van der Brempt, che non partirà titolare ma sarà a disposizione per uno spezzone di partita.

La concorrenza in attacco è aumentata: contro i bianconeri Fabregas dovrebbe preferire ancora una volta Patrick Cutrone dal primo minuto, ma non è da escludere l'idea del falso 9 già vista contro l'Atalanta, per togliere punti di riferimento alla retroguardia di Thiago Motta.



