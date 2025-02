André Abreu in tour con "Queen Celebration in Concert"

Parte il 17 febbraio dal Teatro Repower di Assago (Milano) lo spettacolo di André Abreu "Queen Celebration in Concert", che ripercorre la storia musicale dei Queen attraverso un connubio di musica, luci e contenuti audiovisivi.

Dopo la prima tappa milanese, Abreu insieme alla sua band e all'orchestra si esibiranno il 18 febbraio al Palaunical Teatro a Mantova, per proseguire poi al Sud e nel Centro Italia e concludere il tour il 3 marzo a Bologna al Teatro Celebrazioni.

Cantante, polistrumentista, compositore e produttore musicale brasiliano, incredibilmente simile a Mercury a partire dalla somiglianza fisica, per Abreu il suo show "più che un tributo è un omaggio da fan a idolo e un omaggio al lavoro geniale e senza tempo dei Queen. Quando Freddie morì avevo solo 3 anni, ma appena ascoltai, per la prima volta, la sua voce e la sua musica ne rimasi folgorato".

Con Queen Celebration in Concert il pubblico rivivrà i momenti musicali più importanti della band grazie a brani come "Love of my Life", "We are the Champions", "We Will Rock You", "Radio Gaga " e "Somebody to Love".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA