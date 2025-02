Alla Triennale di Milano l'eclettismo di Franco Raggi

Una serie di oggetti, progetti, disegni e film che raccontano la vita professionale di Franco Raggi, architetto, designer e intellettuale, attivo sulla scena italiana e internazionale da mezzo secolo. E' il cuore di 'Pensieri instabili', la rassegna che la Triennale di Milano dedicherà dal 7 febbraio al 13 aprile all'architetto che ha partecipato alle attività dei gruppi del Radical Design e collaborato con lo Studio Alchimia.

La mostra, a cura di Marco Sammicheli e Francesca Pellicciari, è un progetto di allestimento dello studio Piovenefabi, e sarà allestita nella Design Platform, lo spazio all'interno del Museo del Design |taliano dedicato a temi e figure chiave del contemporaneo. La rassegna celebra sopratutto i momenti in cui Raggi è entrato in contatto con la Triennale, a partire dal 1973, anno in cui ha partecipato alla 15a Esposizione Internazionale.

L'allestimento si materializza in una roulotte, attraverso la quale si accede a una grande tenda blu nella quale sono rappresentate le diverse anime della carriera di Franco Raggi: fotografie del suo lavoro (come case e architetture d'interni), oggetti (come lampade, sedute e complementi d'arredo) e la sua attività (come le riviste, con alcune copertine di 'Casabella' e 'Modo', oltre a disegni e taccuini). Infine, in mostra, anche una sezione dedicata ai disegni e alle sperimentazioni grafiche dell'architetto e la Tenda Rossa, il progetto iconico concepito dallo stesso Franco Raggi nel 1974, paradosso architettonico che celebra il nomadismo.

"Dopo questa escursione in me stesso ho scoperto il piacere del non senso che mi sembra una grande dimensione di senso: vuol dire non seguire una logica ortodossa, ma avere una capacità di ricerca che diventa cifra di lavoro" ha detto Raggi alla presentazione della mostra. Secondo il presidente della Triennale Stefano Boeri, Franco Raggi "è la libertà di produrre opere che non sono subito classificabili secondo principi di astratta classificazione, ma hanno tutte un messaggio. Forse per questo è un 'irregolare'".



