AI Festival a Milano, 160 esperti mondiali a confronto

Oltre 160 esperti provenienti da tutto il mondo per un punto sulle applicazioni future dell'Intelligenza artificiale e la sua integrazione nei processi aziendali e lavorativi. È l'AI Festival in programma il 26 e 27 febbraio a Milano con la main partnership di Università Bocconi, evento internazionale organizzato da Search On Media Group e Wmf - We Make Future.

Tra i relatori annunciati ci sono Alessandro La Volpe, ad di Ibm Italia; Andrea Appella, associate general counsel Emea di OpenAI; Stefano Quintarelli, imprenditore e inventore dello Spid; Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e rappresentanti di realtà tra cui Microsoft, IIT, Lenovo, Oracle. L'evento è patrocinato dal Comune di Milano e vede tra i partner anche Esa, Cineca, Intel e YesMilano.

La seconda edizione dell'AI Festival sarà ospitata dall'edificio Roentgen dell'Università Bocconi. A condurre le due giornate insieme al ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore di Wmf e AI Festival, Cosmano Lombardo, ci saranno Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice, e Fjona Cakalli, tech reporter, content creator e conduttrice tv.

"Per mantenere la leadership tecnologica - afferma Cosmano Lombardo - l'Europa deve accelerare investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo un ecosistema favorevole all'innovazione.

AI Festival nasce proprio con questa missione: creare un punto di incontro tra aziende, startup e istituzioni per esplorare applicazioni concrete dell'Ai, favorire la crescita del settore e rafforzare la competitività europea nell'economia digitale".





