Torna la settimana della Moda a Milano, apre Gucci

La Moda italiana femminile autunno-inverno torna a Milano con la Fashion Week Women's Collection, dal 25 febbraio al 3 marzo prossimi. In calendario 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali. Ad aprire le danze sarà Gucci, ma il calendario offre diverse novità come quello di Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, o Susan Fang, supportata da Dolce&Gabbana.

Nell'edizione 2025 della Fashion Week debutteranno Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine. Tanti gli anniversari: uno su tutti, i100 anni dalla fondazione di Fendi, celebrati con una sfilata co-ed. Come di consueto, molti gli eventi in calendario. Spicca, martedì 25 febbraio, la mostra "Io sono Leonor Fini" a Palazzo Reale, con il party "La fête secrète" in celebrazione della Milano Fashion Week.

"La Moda è l'industria portante del nostro Paese" ha ricordato alla presentazione della settimana della moda l'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello, citando i 185 milioni di indotto per la città attesi con l'evento.

"Non tutti capiscono l'importanza della Fashion Week" ha rincarato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda. "E' unica al mondo. Ce la giochiamo noi e Parigi nel mondo e serviamo da volano a tutta l'industria. Noi italiani non siamo coscienti del suo valore.Ci sembra scontata, ma siamo forti: sappiamola potenziare ed apprezzare".



