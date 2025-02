Si staccano calcinacci in galleria, ferito operaio nel lecchese

Feriti due operai in altrettanti incidenti sul lavoro nelle ultime ore in Lombardia.

Un addetto del cantiere della galleria Monte Piazzo, lungo la Superstrada 36 in provincia di Lecco, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da alcuni calcinacci che si sono staccati dalla volta.

Le condizioni dell'uomo, un operaio di 41 anni, in un primo momento classificate come codice rosso di massima gravità, sono state poi codificate in giallo.

Quello della galleria Monte Piazzo è uno dei cantieri funzionali anche alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

A Desio (Monza Brianza), invece, un operaio metalmeccanico della Lima Eusider, attiva nella laminazione a freddo dei nastri in acciaio, è stato ferito al volto dal 'ritorno' di una bobina in fase finale di lavorazione. L'uomo, un 44enne delegato sindacale della Fiom-Cgil e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, è stato trasportato all'Ospedale San Gerardo di Monza, dove ora si trova in codice giallo. Protesta la Fiom Cgil, secondo cui quello avvenuto alla Lima Eusider è "il risultato di un'organizzazione aziendale e un processo lavorativo sbagliato". Da qui la richiesta di attuare "interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti e alla formazione costante dei lavoratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA