Sciopero di Trenord, numerose cancellazioni nelle stazioni di Milano

E' di trentadue treni cancellati la situazione nello scalo Milanese di Milano Garibaldi, da dove partono molti dei treni coinvolti dallo "sciopero del personale di Trenord". Lo si apprende dal tabellone delle partenze aggiornato alle 9.24 Situazione analoga in Stazione Centrale, a Milano, dove al momento risultano una quindicina le cancellazioni.

Lo stop è causato - come si legge negli avvisi - da uno sciopero iniziato alle 3 di mercoledì e che durerà fino alle 2 di giovedì 6 febbraio. Al momento, a Garibaldi FS, vengono dati in partenza sette treni.

"Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale - si legge in un avviso - potrebbero subire variazioni e cancellazioni". Per l'aeroporto sono previsti bus sostitutivi.I treni garantiti sono quelli compresi nelle due fasce tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di questi orari non sono garantite altre corse ferroviarie.

OItre allo stop del personale di Trenord, oggi è in calendario anche uno sciopero a livello nazionale del personale addetto all'handling per il trasporto aereo, proclamato dal sindacato Flai Trasporti e Servizi. Lo stop riguarda i servizi in aeroporto, relativi all'assistenza a terra ai passeggeri (come carico e scarico dei bagagli) e ai vettori. Le ripercussioni potrebbero quindi coinvolgere tutti gli scali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA