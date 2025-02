Pugilato: 15/3 'Art of Fighting' con 3 match per titoli italiani

Sarà una riunione pugilistica, denominata 'The Art of Fighting', da non perdere quella del prossimo 15 marzo all'Allianz Cloud di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia e della federboxe (Fpi). In cartellone saranno infatti tre incontri che metteranno in palio altrettanti titoli italiani.

Nel match clou il campione nazionale dei massimi leggeri Jonathan Kogasso, pugile nato e vissuto a Kinshasa fino all'età di 8 anni per poi trasferirsi a Voghera, metterà in palio la propria corona contro lo sfidante Morike Oulare, 26enne della Guinea e bolognese di adozione. Kogasso, che parla cinque lingue e vorrebbe intraprendere questo tipo di studi all'università, si allena nella palestra che fu 'la casa' dell'olimpionico di Seul '88 Giovanni Parisi, sotto la guida del maestro Livio Lucarno, mentre Oulare pratica la 'nobile arte' presso la Boxe Le Torri del capoluogo emiliano.

Per il titolo italiano dei superpiuma il campione in carica Francesco Paparo (9 vittorie, 1 sconfitta e 1 pari) affronterà lo sfidante Nicola Henchiri (11-7 e 2 pari), anche in questo caso sulla distanza delle 10 riprese. Per Paparo, che si sta allenando al Francis Boxing Team di Rho diretto da suo zio Francis Rizzo, sarà la prima difesa della corona conquistata lo scorso 16 novembre a spese di Mohammed Diallo, buttato giù alla seconda ripresa da un poderoso gancio sinistro alla mascella.

Ora Paparo punta a battere il toscano Henchiri (che di solito combatte con la croce pisana ricamata sui calzoncini ed è stato campione dell'Unione Europea) per poi guadagnarsi una chance a livello di Europeo.

Terza sfida tricolore della grande serata milanese sarà quella per il tiolo italiano dei superwelter fra il campione Paolo Bologna e lo sfidante Damiano Falcinelli. Bologna, detto 'The Gladiator', è un fiorentino dedito anche al calcio storico che gioca per gli Azzurri di Santa Croce. Ex nazionale a livello giovanile, ha lasciato il lavoro di carrozziere per dedicarsi a tempo pieno al pugilato. "Dopo questo incontro - dice -, un altro sogno che vorrei realizzare è quello di aprire una palestra tutta mia". Di fronte avrà Falcinelli, romano della Montagnola, in passato già campione italiano e pupillo del promoter capitolino Davide Buccioni.

Quanto al resto del programma della serata del 15 marzo, ci sarà anche un incontro per la corona del Mediterraneo dei mediomassimi tra El Maghraby e Leonetti e il secondo incontro da professionista dell'azzurro di Parigi 2024 Diego 'El Toro' Lenzi, peso massimo che se la vedrà con il 39enne romano Andrea Pesce sulla distanza delle sei riprese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA