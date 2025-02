Polizia locale controlla mercato a Milano, denunciate due minori

Personale dell'unità Annonaria della Polizia locale di Milano ha effettuato ieri mattina controlli al mercato scoperto di via Mompiani, in zona Corvetto. Sono stati sequestrati 870 pezzi tra generi alimentari e non per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Durante i controlli due minorenni romene hanno aggredito gli agenti e sono state denunciate per resistenza, ricettazione e lesioni aggravate. Gli agenti sono andati al Pronto soccorso dove è stata loro diagnosticata una prognosi di tre giorni.



