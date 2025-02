Milano-Cortina: 'Countdown Clock', a Piazza Duomo scatta -1 anno

Il conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026 è iniziato. In qualità di cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, Omega si è unita alla celebrazione del -1 anno al via nel capoluogo lombardo. Il marchio ha presentato il suo nuovo 'countdown clock' accanto al Duomo di Milano: simile a una palla di vetro con la neve, il grande orologio è stato realizzato con uno speciale sistema di flusso d'aria che crea un continuo effetto di nevicata artificiale intorno al logo dei Giochi. Due display digitali tengono traccia dei giorni, delle ore, dei minuti e dei secondi che mancano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, 6 febbraio 2026, e delle Paralimpiadi (6 marzo).

Raynald Aeschlimann, presidente e CEO di Omega, è stato affiancato dal n.1 del Cio Thomas Bach, Alain Zobrist, CEO di OMEGA Timing e Giovanni Malagò, capo della Fondazione Milano Cortina 2026. "I Giochi sono ormai a un anno di distanza e riusciamo già a sentire l'attesa che cresce. I giorni e le ore scorrono - le parole di Bach -, ma quando inizieranno i cronometristi di Omega sapranno garantire i risultati con precisione e integrità. Il brand è uno dei partner di più lunga data del Cio e ha dimostrato impegno e passione anno dopo anno; è quindi con grande piacere che svelo questo orologio per il conto alla rovescia di un anno a nome del Cio".

"L'attesa per gli eventi di Milano-Cortina aumentano sempre di più. Questa grande occasione è un sogno per gli atleti e per noi di Omega è motivo di orgoglio sapere che saremo lì a scandire i loro momenti storici" le parole di Aeschlimann. Parlando del ruolo del marchio come Cronometrista Ufficiale, Zobrist ha sottolineato che "Omega non vede l'ora di testimoniare ogni singolo evento di Milano-Cortina. Ci aspettiamo un'altra edizione entusiasmante, con fotofinish ravvicinati e risultati incredibili".

"Iniziare il conto alla rovescia con Omega è emozionante. La cerimonia di apertura è ormai vicinissima e non vediamo l'ora di ospitare tutto il mondo qui in Italia - ha detto Malagò -. Sono certo che Milano e Cortina creeranno un'atmosfera fantastica e che le nostre sedi saranno il palcoscenico perfetto per un grande momento di sport".

Omega è Cronometrista Ufficiale dei Giochi Olimpici dal 1932 e di quelli Paralimpici dal 1992.



