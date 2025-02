Incendiarono il chiosco di un bar, denunciati quattro minori

Quattro minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni, sono stati denunciati per aver appiccato un incendio al dehor del bar "Il Chiosco" di via Sant'Andrea a Monza, lo scorso 4 gennaio. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura per I Minorenni di Milano, il 30 gennaio ha eseguito una perquisizione nelle loro abitazioni trovando nascosti - secondo quanto riferito dalla Questura - gli indumenti usati dai giovanissimi per appiccare il rogo.

Quel pomeriggio, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, le volanti della Questura di Monza sono intervenute unitamente ai Vigili del fuoco, che in poco tempo hanno domato il vasto incendio che ha distrutto arredi e parte della struttura, con danni per migliaia di euro. Sul posto la Polizia ha poi repertato alcuni petardi svuotati della polvere da sparo, mentre i vigili del fuoco hanno accertato la presenza di una sostanza accelerante. Grazie anche alle immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona e le testimonianze di residenti e passanti, la squadra mobile di Monza ha identificato i presunti responsabili, già noti alle forze di polizia, ora indagati per incendio doloso.

Nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori accertamenti di natura chimica sul materiale sequestrato dai Vigili del fuoco.





