Coppa Italia:Ranieri 'bravo Milan, noi le abbiamo provate tutte'

"Complimenti al Milan, ha una qualità tremenda. Si muovono tutti. Noi le abbiamo provate tutte. Abbiamo preso una traversa ed era il momento caldo, invece abbiamo subito il 2-0. Rimpiato? I 10 centimetri di fuorigioco sul 3-2. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto". Lo dice il tecnico della Roma Claudio Ranieri a Sport Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan ai quarti di Coppa Italia.

Oar per la Roma il focus torna a essere il campionato? "Vi ricordate come ho preso la squadra? Stiamo calmi e andiamo avanti - risponde Ranieri -. Sono curioso di sapere come reagisce la Roma in un campo difficilissimo come sarà quello del Venezia, squadra che lotta e ci crede fino in fondo. Dobbiamo innanzitutto lasciare la consapevolezza di aver fatto tutto", specifica. "Cosa ho detto a Conceiçao? 'Bravo hai messo a posto la squadra'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA