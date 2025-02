Capasa, dazi preoccupano, speriamo non ci siano per la moda

"I dazi preoccupano sempre tutti, ma speriamo che non vengano applicati alla Moda". Così il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, ha risposto ai cronisti, a margine della presentazione della Milano Fashion Week, all'ipotesi che gli Usa alzino nuovi dazi ai prodotti della Moda italiana.

"In passato non sono stati applicati alla Moda. Speriamo non vengano applicati. Dal Governo ci dicono che ci sono delle interlocuzioni in corso. Speriamo che il nostro settore non soffra di questo problema. Se ci saranno i dazi, poi capiremo come comportarci di conseguenza" ha aggiunto.

"Se arrivano i dazi possiamo solo accettarli - è stata la considerazione di Capasa -. La Moda è la seconda industria italiana. Se Trump penalizza la seconda industria italiana è quasi una dichiarazione ostile. Io mi aspetto che non ci sia un attacco così ostile alla nostra seconda industria, perciò sono fiducioso".



