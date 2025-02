A Milano più agenti sulle banchine e sui treni della metro

Contro il fenomeno delle borseggiatrici, a Milano saranno aumentati i controlli delle forze dell'ordine in metropolitana, con più personale anche sulle banchine e sui treni.

La decisione è stata presa oggi nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. E proprio dalla prefettura, al termine dell'incontro, hanno spiegato che è stata "pianificata l'intensificazione dei servizi di controllo" affidati alla sezione specializzata della Polmetro "assicurando una maggiore presenza di personale su banchine e treni".

Nella seduta di oggi si è parlato però anche di alcuni dei prossimi appuntamenti delicati previsti in città, ovvero la partita di coppa Italia Milan-Roma in programma stasera con l'arrivo di un numero consistente di tifosi giallorossi e la Bit, Borsa del turismo in programma a Fiera Milano Rho dal 9 all'11 febbraio, che attira ogni anno un folto pubblico internazionale. Per l'occasione è stato deciso un rafforzamento del monitoraggio e dei servizi di controlli del territorio e il supporto della polizia stradale per assicurare una gestione ordinata della viabilità sia intorno alla Fiera sia sulla vicina autostrada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA