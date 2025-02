Nel fine settimana per lavori niente treni fra Gallarate e Rho

Dalle 22:35 di sabato 8 febbraio alle 5:25 di lunedì 10 la circolazione dei treni sarà interrotta fra le stazione di Gallarate, nel Varesotto, e Rho, in provincia di Milano. sulla linea Milano-Domodossola.

Lo stop alla circolazione, che interessa sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza, è dovuto ai lavori di Rfi per il rinnovo tecnologico della linea, in particolare per introdurre la tecnologia ERTMS (European Rail Traffic Management System) che permetterà di migliorare la qualità del servizio e la regolarità della circolazione, risparmiando anche sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai sistemi di segnalamento tradizionali.

Il valore complessivo dell'investimento ammonta a circa 120 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR compreso il nuovo apparato di Gallarate.

In particolare, domenica i treni Eurocity a lunga percorrenza della tratta Venezia/Milano Centrale - Ginevra/Basilea, sono cancellati tra Milano Centrale e Domodossola, per garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste corse con bus tra Milano Centrale e Domodossola, e viceversa. I treni EC 46 e 41 sono garantiti nella tratta Milano Centrale - Venezia Santa Lucia e viceversa.

Per i treni regionali Milano-Domodossola, è sospesa la circolazione fra Rho e Gallarate con un servizio di bus sostitutivo.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.



