Ncc al prefetto di Milano: 'I tassisti vogliono fare le ronde'

"Segnalo al Prefetto le voci sempre più insistenti, diffuse anche attraverso chat di operatori, che annunciano per questo 7 e 8 febbraio 'l'organizzazione di ronde di tassisti" che "se la prenderanno con le auto nere" (ovvero con gli operatori NCC): questo ha scritto Andrea Romano, il presidente di MuoverSì - la federazione che riunisce le principali associazioni NCC - in una lettera inviata oggi al prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, La richiesta alla Prefettura è di attivarsi, sostiene il presidente della federazione, per evitare che "possano ripetersi e radicalizzarsi gli episodi di violenza e intolleranza accaduti in varie occasioni nelle scorse settimane tra Malpensa, Cadorna, Piazza Duomo e Linate contro operatori NCC".

"Gli associati NCC, in conclusione - spiega una nota -, chiedono alla Prefettura la garanzia della propria incolumità e si dichiarano 'totalmente disponibili ad ogni forma di collaborazione con le autorità per prevenire qualsiasi atto di violenza e per concorrere alla vigilanza sulle norme in materia di trasporto pubblico non di linea'".



