Inchiesta Beic, Stefano Boeri davanti al gip per interrogatorio

E' arrivato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano Stefano Boeri, l'architetto di fama internazionale noto in tutto il mondo anche per il Bosco Verticale, per essere sentito dal gip Luigi Iannelli nell'interrogatorio preventivo, fissato dopo che la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per turbativa d'asta nell'inchiesta sul concorso sulla progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).

Il giudice nei giorni scorsi ha già effettuato un primo vaglio escludendo il pericolo di inquinamento probatorio e fissando gli interrogatori preventivi, previsti dalla riforma Nordio, per decidere, valutando l'eventuale pericolo di reiterazione del reato, se applicare o meno i domiciliari anche all'architetto Cino Zucchi, pure lui componente della commissione giudicatrice di cui Boeri era presidente. E a Pier Paolo Tamburelli, uno dei progettisti della cordata vincitrice e che, secondo i pm, avrebbe avuto "un ruolo di primo piano" nel pilotare la gara.

Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dall'aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Filippini, Clerici e Serafini, Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato i conflitti di interesse, anche accademici e professionali, che li legavano al team vincitore e sono anche accusati di falso. E ci sarebbero stati accordi, documentati da chat acquisite, per aggiudicare la gara nel luglio 2022.

Dopo Boeri, che è davanti al giudice per respingere le accuse, assistito dall'avvocato e professore Francesco Mucciarelli, saranno interrogati anche Zucchi e Tamburelli e poi Angelo Lunati e Giancarlo Floridi della cordata che vinse il concorso, per i quali i pm hanno chiesto misure interdittive dalla professione. Il gip deciderà nei prossimi giorni.



