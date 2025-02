Fa fallire azienda e con soldi viaggi in jet privati, arrestato

Era amministratore di un consorzio nel settore della logistica con sede legale a Milano, dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023 dal Tribunale Fallimentare del capoluogo lombardo: dalle indagini è emerso che dal 2015 al 2021 aveva sistematicamente depauperato le casse del consorzio, causandone lo stato di insolvenza, prelevando denaro dai conti correnti societari per scopi personali, come il noleggio di jet privati e di auto di grossa cilindrata, l'acquisto di biglietti per partite di calcio, nonché di gioielli e il pernottamento in hotel extra lusso. Aveva anche omesso di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni di euro.

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della Procura, hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere, a carico di un imprenditore originario di Carpi (Modena), Francesco Zollo 47 anni, titolare del consorzio Facility One iscritto all'Aire e residente in Romania. e il sequestro preventivo delle somme di denaro per l'importo di 5.403.106 euro.

La Guardia di Finanza eseguendo l'ordinanza del gip Sonia Mancini ha dato l'esecuzione anche a perquisizioni delegate dal pm Marina Gravina e ha trovato all'indagato denaro contante per oltre 50 mila euro e orologi di pregio, che sono stati sequestrati.

L'imprenditore Inoltre, poco prima della sentenza della liquidazione giudiziale aveva chiesto e ottenuto un finanziamento di 600mila euro assistito da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi attraverso Banca Progetto (che è estranea alle indagini) mai restituito.





