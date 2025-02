Da Fondazione Barilla 120 idee per non sprecare il cibo

Centoventi idee per combattere con altrettanti gesti pratici lo spreco alimentare e risparmiare fino a 500 euro all'anno. Le contiene 'Il libro del risparmio' presentato a Milano dalla Fondazione Barilla per la Giornata italiana contro lo spreco alimentare. La guida è uno strumento per gestire il cibo: dalla conservazione alla preparazione, fino al riuso degli avanzi. Leggendolo si impara, per esempio, che si può fare una tisana con le bucce d'arancia o trasformare le croste del parmigiano in chips al microonde. "Lo spreco alimentare a livello globale assume dimensioni molto rilevanti: circa un terzo del cibo prodotto finisce per essere buttato" ha ricordato Riccardo Valentini, professore e parte del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (Ipcc) insignito del premio Nobel per la pace per le ricerche sul cambiamento climatico. "Questo corrisponde a oltre un miliardo di tonnellate di cibo".

Valentini è protagonista con Mara Maionchi, celebre volto Tv, di alcune clip che accompagneranno l'uscita del libro. "Ho imparato cose che non conoscevo, ed è stato un piacere - ha detto Maionchi -. A fare più attenzione alla posizione cibo e alle scadenze, e ho scoperto ricette per sughi che non sapevo, fatte con cose che non avevo mai considerato, come le foglie delle carote".



