Conto alla rovescia Salone del Mobile, più di 2mila espositori

Sono oltre 2mila gli espositori, il 38% dall'estero, che parteciperanno alla 63esima edizione del Salone del Mobile che si terrà alla Fiera di Milano Rho dall'8 al 13 aprile. Il conto alla rovescia è iniziato per la manifestazione internazionale più importante del settore che in questa edizione sarà protagonista anche con la Biennale Euroluce.

Sono 148 i brand tra debutti e ritorni, distribuiti in oltre 169.000 mq di superficie espositiva netta occupata, interamente sold out. A fotografare la consistenza della manifestazione è un dato: 9.238.429.199 euro, cioè il fatturato complessivo dei brand italiani che esporranno ad aprile, pari al 34% del fatturato dell'intero macro sistema arredo nazionale (oltre 21mila aziende). A cui si aggiungono 6.989.984.073 euro di fatturato complessivo dei brand esteri.

Dopo il successo nel 2023 dell'edizione-laboratorio The City of Light, c'è il ritorno di Euroluce con oltre 300 espositori, di cui 46,5% dall'estero. La novità 2025 è la prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum: una due giorni di masterclass, tavole rotonde e workshop.

"Euroluce 2025 si preannuncia un'edizione di altissimo livello con un'ampia partecipazione di aziende, grandi e piccole, del settore e un significativo ritorno di brand stranieri, a conferma di quanto Salone del Mobile - ha spiegato Carlo Urbinati, presidente di Assoluce - sia un appuntamento strategico soprattutto per un settore come quello dell'illuminazione che ha quote di export che sfiorano l'80% della produzione".



