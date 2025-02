Con una telecamera e un router barano all'esame della patente

I carabinieri di Cremona hanno denunciato quattro uomini tra i 25 e i 41 anni per aver cercato di barare durante l'esame di teoria per la patente di guida.

L'episodio è avvenuto in un centro per le pratiche automobilistiche ed è stato un esaminatore ad insospettirsi e ad avvisare i militari..

Gli indagati avevano pianificato di ottenere suggerimenti dall'esterno e sono stati trovati in possesso di diversi dispositivi tecnologici, tra cui un cellulare, una telecamera con batteria e un router connesso a uno smartphone, con i quali comunicavano con una persona all'esterno che gli avrebbe fornito le risposte corrette alle domande della prova teorica.

L'accusa per i quattro è tentativo di frode in pubbliche prove.



