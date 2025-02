Con l'Alpensinfonie Soddy debutta alla Sinfonica di Milano

Una grande sinfonia diventa una occasione di formazione per dodici musicisti under 26: accade alla Sinfonica di Milano che venerdì 7 febbraio e domenica 9, eseguirà all'auditorium di largo Mahler l'Alpensinfonie di Richard Strauss, ultima composizione per grande orchestra che scrisse e che richiede un organico di 125 orchestrali.

L'orchestra ha infatti trasformato le prove della sinfonia - che segna il debutto all'auditorium di Alexander Soddy, direttore d'orchestra che dal 15 febbraio sarà sul podio della Scala per Die Walküre - in un bootcamp con le prime parti dell'orchestra per dodici giovani che culminerà con i due concerti di venerdì sera e domenica pomeriggio.

Per finanziare questa residenza artistica, dal costo totale di 12 mila euro, ha lanciato una raccolta fondi che permette di 'scegliere' che musicista supportare (si tratta di 4 violinisti, 2 violisti, 2 violoncellisti, 1 contrabbassista, 2 cornisti, 1 tromba) oppure di finanziare il progetto Die Alpensinfonie BootCamp con una donazione minima di 50 euro.

Il 7 febbraio, alle 18:30 è anche prevista la conferenza "Verso la cima. Tra buio e luce", relatore Quirino Principe.





