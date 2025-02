Chorus Life, bando per il nuovo Palazzetto dello Sport a Bergamo

Nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana Chorus Life, pensato dal gruppo Costim per Bergamo, prende il via la gara per l'affidamento dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport.

La nuova struttura ospiterà fino a 2.500 spettatori e chi vincerà la gara si dovrà occupare anche del miglioramento della viabilità con l'ampliamento delle carreggiate e l'adeguamento alle nuove esigenze di mobilità urbana. L'appalto parte da una base d'asta di 12.110.874,48 euro (IVA esclusa), di cui 298.523,80 per i costi di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il termine per la presentazione delle offerte sono le ore 13 del 12 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA