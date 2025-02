Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere Fiorentina-Inter, recupero della gara della 14/a giornata di Serie A sospesa e rinviata lo scorso primo dicembre per il malore in campo di Edoardo Bove, in programma giovedì 6 febbraio alle 20-45. Assistenti Costanzo-Rossi, quarto ufficiale Fourneau, al var Mazzoleni, avar Paganessi.



