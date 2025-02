Basket: Eurolega; Bayern Monaco - EA7 Milano 87-70

Inizia male la settimana spartiacque in Eurolega per l'EA7 Milano: perso piuttosto nettamente lo scontro diretto con il Bayern Monaco (70-87), giovedì diventa cruciale sbancare un'altra concorrente come Kaunas per non essere agganciati dai lituani e così scivolare fuori dalla zona playoff/play-in.

L'Olimpia (13-12) compete per un tempo contro i bavaresi (36-37) prima di essere schiantata a rimbalzo (concessi 16 in attacco) e sul piano dell'energia, non trovando soluzioni per contenere Lucic, Giffey (16 per entrambi), Edwards (12, tutti nella ripresa) e il grande ex Voigtmann (due scudetti a Milano, 13 per lui). Ma le difficoltà principali per Milano si registrano in attacco dove non esistono alternative alle fiammate del solito LeDay (17) e di Brooks (13). Un dato su tutti: più perse (18) che assist (9), la certificazione di una scadente circolazione di palla e di poche idee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA