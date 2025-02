Apre il nuovo Day hospital onco-ematologico a Busto Arsizio

Nella Giornata mondiale contro il cancro è stato inaugurato il nuovo Day Hospital onco-ematologico dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese).

La struttura ospita quattro camere per i trattamenti ognuna delle quali composta da 3 o 4 letti, per un totale di 14 poltrone donate all'ospedale dall'Associazione Dudù For You; gli ambienti spaziosi e luminosi, sono accoglienti e impreziositi da immagini di mare, montagne e panorami boschivi.

Il Day Hospital è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 e somministra chemioterapie oncologiche ed ematologiche, terapie target o terapie di supporto.

Gli interventi di ristrutturazione sono durati 4 mesi e mezzo circa, per un investimento di circa 55.000 euro. Il Padiglione Shapira, dove si trova il Day Hospital, sarà coinvolto nei prossimi mesi in un ulteriore intervento di ammodernamento.

Grazie a una donazione dell'Ail, l'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di 700.000 euro saranno realizzate due camere sterili che consentiranno all'Ematologia di crescere ulteriormente.



