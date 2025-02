Alla Statale di Milano proteste per convengo studenti ebrei

Protesta dei collettivi degli studenti di sinistra e pro Palestina all'Università Statale di Milano in concomitanza con un incontro promosso dall'Unione degli studenti ebrei, insieme ai giovani di Forza Italia e Lega dal titolo 'Vogliamo studiare'. Durante l'incontro è stato impedito dalla sicurezza dell'ateneo e dalla Digos agli studenti dei collettivi di entrare nell'aula dove si tiene l'incontro e per questo il gruppo di studenti si è assiepato davanti al corridoio per cercare di passare. Gli studenti hanno scandito , muniti di bandiere della Palestina, 'Fuori i sionisti delle Università" e "Palestina libera". "Questo è un evento che non appartiene alla comunità studentesca - ha spiegato un rappresentante degli studenti al megafono - . Abbiamo dimostrato con mesi di lotta quello che vogliamo, cioè che non ci deve essere complicità sul genocidio. Israele ha violato non so quanti diritti umani".

Gli studenti hanno avuto un battibecco anche con Klaus Davi, esponente della comunità ebraica e giornalista, che ha spiegato come ci sia anche il caso degli ostaggi israeliani non ancora liberati. "Avete ucciso più di 40 mila persone vergognatevi - ha detto una studentessa -. Devi ascoltare".



