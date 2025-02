A marzo Radio Capital va a teatro con Capital Jam

A marzo Radio Capital va a teatro: inizierà infatti il 6 marzo il nuovo format con cui la radio intende portare la musica a teatro. Il nome scelto è Capital Jam perché l'intenzione è di creare una esperienza a metà fra le chiacchiere e la jam session.

Tre le date previste al teatro Oscar di Milano: il 6 appunto, e poi ancora il 19 e 26 marzo. Ogni sera saranno protagonisti due grandi cantautori e musicisti impegnati in jam session e un talk con un protagonista del mondo dello spettacolo appassionato di musica. A condurre le serate e a intervistare gli ospiti Luca De Gennaro, affiancato ogni volta da uno speaker differente di Radio Capital e da una band di sette elementi diretta da Vittorio Cosma.

Tra i primi artisti già confermati, Negrita e Francesca Michielin per giovedì 6 marzo, Lucio Corsi e Joan Thiele per mercoledì 19 marzo, Baustelle e Tiromancino per mercoledì 26 marzo.

"Sono felice di portare la musica e le storie di Radio Capital in teatro" ha commentato Luca De Gennaro.

"Capital Jam è un progetto che vede al centro la musica, anzi, 'Solo Bella musica', per parafrasare il nuovo claim, ma - ha assicurato Linus, il direttore editoriale ed artistico della radio - senza rinunciare anche a un racconto inedito e unico di quest'arte che ci unisce e appassiona tutti. Musica e parole preziose che accompagneranno questi live show che abbiamo fortemente voluto e che una radio universalmente riconosciuta per valore e qualità come Capital meritava, e capace di incarnare il nuovo corso inaugurato a settembre con programmi e voci inedite ma senza mai tradire la propria essenza e personalità".



