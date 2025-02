Valditara, in Italia un summit internazionale sulla IA

"Organizziamo un grande summit internazionale, il primo grande summit mondiale sulla intelligenza artificiale, proprio qua in Italia". È l'idea lanciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, parlando alla platea di studenti riuniti al Next Gen AI, il primo summit della scuola sull'intelligenza artificiale a Milano.

"Vogliamo coinvolgere insegnanti, studenti di tutto il mondo e in particolare dai paesi africani. Facciamo sì che l'Italia sia protagonista di questa rivoluzione - ha aggiunto -, crediamo in una cooperazione internazionale che possa essere di aiuto a chi ha bisogno del nostro supporto".

"Al G7 il rappresentante dell'Unione africana ci ha detto che mancano 17 milioni di insegnanti in Africa, un dato drammatico e l'IA può svolgere un ruolo fondamentale", ha proseguito.

Il ministro ha ricordato come "siamo tra i primi paesi che hanno iniziato l'utilizzo dell'IA a scopo didattico, c'è una sperimentazione a cui hanno aderito quattro regioni, la prima è la Calabria con un Comune della Locride, Palmi - ha spiegato -.

Poi ci sono altre scuole in Lombardia, Lazio e Toscana e contiamo il prossimo anno di moltiplicare le scuole e le regioni".

"Il primo livello è l'uso degli assistenti virtuali nel correggere gli esercizi e nell'indicare le lacune, in modo che il docente possa personalizzare la didattica. Il secondo livello è l'intelligenza artificiale generativa - ha concluso -, cioè capace di creare contenuti didattici partendo dalle necessità di ogni singolo studente".



