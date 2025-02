Uomo aggredito e accoltellato nel Lecchese, è gravissimo

Un uomo di 34 anni è stato ferito in maniera gravissima questo pomeriggio a Calolziocorte (Lecco) nel corso un'aggressione di cui deve essere ancora chiarita la dinamica. L'episodio è avvenuto nella zona del centro della popolosa cittadina alle porte di Lecco. Il 34enne è stato trovato con traumi al volto e ferite di coltello a una gamba. I soccorritori sono stati attivati in codice rosso.

Sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di chiarire l'accaduto e risalire al responsabile dell'aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA