Trovata morta in strada: un indagato, l'ha travolta poi fuggito

Svolta nelle indagini sulla morte di Ambra De Dionigi, 29 anni, di Pasturo (Lecco), trovata morta all'alba dello scorso 23 dicembre, lungo una strada parallela alla superstrada 36 all'altezza di Nibionno (Lecco). Un uomo di 49 anni, italiano, residente a Carate Brianza, è indagato per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso, dopo essere stato individuato dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Lecco.

In base all'accusa, sarebbe lui ad essere stato alla guida del furgone che investì la donna, provocandone la morte.

Gli esiti delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Lecco sono state rese note poco da dal procuratore capo Ezio Domenico Basso.

Nei confronti dell'uomo è stata chiesta la misura della custodia cautelare in carcere e il giudice - a seguito dell'interrogatorio di oggi in Tribunale a Lecco - si è riservato di decidere.

Particolarmente complesse le indagini, non essendoci telecamere pubbliche nel punto dell'incidente. Gli investigatori sono comunque risaliti al furgone e al suo conducente attraverso gli impianti di videosorveglianza di aziende della zona, e alcune testimonianze, arrivando infine a rintracciare mezzo e conducente. Il furgone si trovava nella ditta per cui lavora l'uomo, ancora ammaccato e con anche un ciondolo della vittima incastrato nella carrozzeria. L'incidente sarebbe avvenuto la sera prima del ritrovamento del corpo della donna.



