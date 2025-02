Tredicenne morta, l'automobilista trovato positivo alla cannabis

Prosegue l'inchiesta e con ogni probabilità sarà uno scontro di perizie tossicologiche a fare ulteriore luce sulle colpe per la morte di Jennifer Alcani, la 13 enne lecchese deceduta dopo sei giorni di agonia per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba del 10 gennaio scorso ad Abbadia Lariana (Lecco) .

Il 22enne che si trovava alla guida della Bmw, è risultato positivo agli esami tossicologici per l'uso di cannabis, ma la concentrazione ha innescato il dibattito sull'incompatibilità con la guida. "Il nuovo codice della strada stabilisce chiaramente che basta la positività", ha spiegato oggi il Procuratore di Lecco, Ezio Domenico Basso, durante un incontro con la stampa, ma il giudice per le indagini preliminari finora non ha contestato la guida sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Sarà dunque uno scontro di perizie a chiarire l'aspetto.



