Rapina e picchia 3 donne e un uomo, 25enne arrestato in Brianza

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza), per aver picchiato il titolare di un bar ed aver picchiato e tentato di rapinare una donna, dopo essere uscito dal locale, il 2 dicembre scorso e per aver rapinato altre due due donne cinque giorno dopo. Il gip di Monza ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai militari venerdì scorso. Le accuse sono tentata rapina e rapina.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver consumato diverse bevande alcoliche in un bar di Seregno, nel primo episodio di violenza il 25enne sarebbe stato invitato dal titolare a lasciare il locale. Dopo essersi rifiutato, si è scagliato a calci e pugni contro il gestore per poi uscire e aggredire una passante per tentare di rapinarla della borsa e del telefonino. La donna ha però opposto resistenza, e a quel punto il rapinatore l'ha picchiata ed è fuggito quando alcuni passanti, richiamati dalle grida, si sono avvicinati per aiutarla.

Il 7 dicembre, sorprese alle spalle due donne, il 25enne ha strappato loro di mano il telefonino e le ha minacciate con un collo di bottiglia rotto, costringendole a barricarsi in macchina. Il giovane a quel punto ha usato l'arma improvvisata per tagliare le gomme posteriori dell'auto e poi ha costretto una delle due donne a dargli il denaro che aveva in tasca.





