Milano-Cortina: un anno al via, si pattina a Palazzo Lombardia

Anche Regione Lombardia, con la sua piazza e la sua pista del ghiaccio, scende in campo per celebrare l'evento 'un anno alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026'.

Il 6 febbraio, nell'ambito delle manifestazioni in programma per celebrare il 'One Year to Go', a Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 17, esibizione delle Hot Shiver, la squadra di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio del club Precision Skating Milano. A seguire, dalle ore 18 alle 20, il pubblico potrà pattinare gratuitamente (con distribuzione dei pattini fino alle ore 19,30) sulla pista più grande di Milano. Per tutta la durata dell'evento saranno presenti le mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici, Tina (con il mantello chiaro che simboleggia i Giochi olimpici invernali) e Milo (il fratello dal mantello marrone, testimonial dei Giochi paralimpici) per una foto-ricordo insieme al pubblico presente.



