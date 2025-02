Miart con Among Friends rende omaggio a Robert Rauschenberg

È 'Among Friends' il titolo della ventinovesima edizione di Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, che si svolgerà dal 4 al 6 aprile negli spazi di Allianz MiCo a Milano. Un omaggio alla figura umana e artistica di Robert Rauschenberg (1925-2008), a cento anni dalla sua nascita.

È un'edizione che si annuncia già da record per la presenza di 179 gallerie provenienti da 30 paesi e 5 continenti, e oltre cento anni di arte raccolti sotto lo stesso tetto. Numeri con cui Miart riafferma la propria centralità nel panorama delle fiere d'arte europee, anche con significativi ritorni e nuovi ingressi di gallerie internazionali come Ben Brown Fine Arts, Sadie Coles HQ, MASSIMODECARLO, Meyer Riegger, Victoria Miro, Esther Schipper. "Abbiamo una quantità e una qualità di gallerie senza precedenti - ha spiegato Nicola Riccardi, direttore artistico di Miart -, segno che stiamo costruendo un progetto credibile e che infonde fiducia in un momento difficile per il mercato dell'arte".

"Miart e la Art Week sono da tempo e sempre di più un elemento importante della vita culturale della città", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala. Distribuiti in tre sezioni - Established, Emergent, Portal - i progetti presenti sono rappresentativi di un ventaglio temporale di opere d'arte che spazia dai capolavori del primo e del secondo Novecento alle opere legate alla più stretta attualità.

Numerosi i progetti che animeranno Milano anche grazie alla Milano Art Week promossa dal Comune dal l'1 al 6 aprile, appuntamento che "riafferma Milano come crocevia culturale globale", ha osservato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Sarà inaugurata al Museo del Novecento durante i giorni della manifestazione e con la curatela di Gianfranco Maraniello e Nicola Ricciardi con Viviana Bertanzetti, 'Rauschenberg e il Novecento', progetto che costruisce un ponte tra le opere dell'artista e alcuni dei capolavori del museo. Sempre negli stessi giorni, Nico Vascellari abiterà la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con l'apertura di una mostra site-specific.





