Manfredi Palmeri: 'In parte già stato scagionato, sono fiducioso'

"All'esito delle indagini durate per molti anni, è stata abbandonata l'ipotesi secondo cui avrei ricevuto somme di denaro in cambio di favori o atti contrari ai miei doveri aziendali. Migliaia e migliaia di pagine di atti ed intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto simili scambi, quindi, non riguardano me". Così in una nota il consigliere regionale lombardo e consigliere comunale a Milano Manfredi Palmeri, tra gli indagati che hanno ricevuto dalla Procura di Milano l'avviso di chiusura indagini nell'ambito dell'inchiesta 'Doppia Curva'.

"Ciò che resta - aggiunge - è solo l'ipotesi di una presunta violazione del codice civile in rapporti tra privati e non certo i gravissimi fatti da codice penale contestati ad alcuni esponenti del tifo organizzato, che ignoro e a cui diffido di accostare il mio nome. Come emerge chiaramente anche dagli stessi atti dell'inchiesta, non ho infatti mai avuto alcun interesse o legame con gli esponenti ultras in questione".

L'ipotesi di indagine "che residua nei miei confronti è priva di fondamento - prosegue Palmeri -. Quando sarò ascoltato anche io potrò finalmente fornire tutti gli elementi che provano come sia estraneo all'unico fatto ipotizzato".

Palmeri sottolinea di "aver soltanto svolto il mio dovere, senza prendere decisioni, non avendo titolo o potere per assegnare alcunché o favorire chicchessia, né faccio parte del Consiglio direttivo della società. Tanto meno - va avanti - ho fatto favori ad un operatore che da anni era stato scelto da entrambi i Club per tutte le partite a San Siro e che anzi a quanto dichiarato lo avevano selezionato proprio per arginare le interferenze nella gestione dei parcheggi dello Stadio".

In conclusione Palmeri si dice fiducioso che "prevarrà la verità": "La riconosciuta serietà della mia attività professionale, costruita in anni di diligente e quotidiano impegno, mi rende sereno anche se amareggiato".



