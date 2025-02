Joao Felix arriverà Milano verso le 22 di questa sera. Va in porto dunque la trattativa tra il club rossonero e il Chelsea per un prestito oneroso dell'attaccante portoghese. E' il terzo rinforzo per Conceiçao dopo Walker e Gimenez mentre è stato detto addio a Calabria e Morata. Nella trattativa per portare Joao Felix a Milano, chiusa a poche ore dalla fine del calciomercato di riparazione, è stato fondamentale l'agente Jorge Mendes.



