Anziano in bici travolto e ucciso da camion nel Milanese

Un anziano di 74 anni che stava pedalando in bici è stato travolto e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. A quanto è stato riferito, l'incidente è avvenuto attorno alle 10.40 di stamattina sulla Strada padana superiore nei pressi di una rotonda. Sul posto sono intervenuti i gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo pesante.

Gli operatori medico-sanitari sono intervenuti sul posto in codice rosso con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. All’arrivo, però, per il 74enne non c’era già più niente da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello, al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire, infatti, come il camion abbia travolto l’uomo.

Sono stati diversi, negli ultimi due anni, gli incidenti in cui hanno perso la vita ciclisti travolti da mezzi pesanti a Milano. Tra questi, anche Francesca Quaglia, 28enne travolta e uccisa da un camion nell’agosto del 2023, mentre si trovava ferma a un semaforo in via Caldara.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA