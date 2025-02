A.Fontana, le nostre 15 università un fiore all'occhiello

"Il futuro sta nella conoscenza, nella ricerca e nell'innovazione e come Regione siamo vicini al comparto universitario e ai nostri 15 atenei, che rappresentano uno dei nostri fiori all'occhiello. Il futuro sarà positivo se ci lasceremo guidare da questi principi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana questa mattina intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 della Liuc-Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Varese).

Il tema scelto come filo conduttore dell'evento è 'Università, impresa e istituzioni: un'alleanza per i giovani'.

Il governatore ha rivolto un saluto particolare alla neorettrice Anna Gervasoni e al suo predecessore Federico Visconti, "con cui - ha detto - abbiamo portato avanti iniziative importanti per il territorio".



