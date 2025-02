13enne morta, l'automobilista era sotto effetto di stupefacenti

Era sotto l'effetto di stupefacenti il 22enne che guidava l'auto che il 10 gennaio scorso ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, è finita contro un parapetto in cemento e a bordo della quale c'era una 13enne, morta in ospedale a Lecco a causa delle ferite riportate nell'impatto. Il giovane è infatti risultato positivo agli esami tossicologici per l'uso di sostanze proibite. Quella notte guidava una Bmw ad alta velocità sulla strada provinciale che costeggia il lago di Como con a fianco un amico di 19 anni e seduta sui sedili posteriori Jennifer Alcani, la 13enne morta dopo 6 giorni di coma, senza essersi mai più ripresa.

Per il giovane, oltre al ritiro della patente, il gip ha disposto gli arresti domiciliari come chiesto dal pm di Lecco dopo l'interrogatorio.

I genitori di Jennifer nei giorni scorsi hanno presentato due querele: una per omicidio stradale nei confronti del conducente - anche se la Procura stava già procedendo d'ufficio - e l'altra per sottrazione di minore nei confronti entrambi i giovani. La madre della 13enne, infatti, sostiene che la figlia sia stata convinta a uscire di casa all'1 di notte e a sua insaputa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA