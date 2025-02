Milan: Ibrahimovic 'Morata? Non è scattato il 'clic''

"Un derby è un derby. Si vince e si affronta con grande mentalità, è più che una partita. Due grandi club, due grandi squadre. Tutti vogliono vincere, ci siamo preparati bene, siamo carichi e vogliamo vincere": così Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, intervistato da Sky prima del derby di Milano. Contro l'Inter è esordio per Walker con la maglia rossonera, mentre in attacco ci sarà Abraham visto l'addio di Morata. "Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie - spiega Ibra - per varie situazioni non fanno 'clic'. Più di questo non dico. Gimenez l'abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un'altra situazione. È pronto, l'ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA