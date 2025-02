Migliaia all'Arco della Pace di Milano per il Capodanno cinese

Sono migliaia le persone arrivate all'Arco della Pace di Milano per assistere alla parata organizzata dalla Comunità cinese per festeggiare il Capodanno.

Rispetto agli anni scorsi gli accessi all'area sono contingentati, con tanto di varchi d'ingresso e d'uscita. Ad assistere allo spettacolo, che si apre con il risveglio degli otto leoni da parte delle autorità italiane e cinesi, potranno essere al massimo 16 mila persone, numero comunque non ancora raggiunto a inizio festeggiamenti.

Le celebrazioni, per quest'anno del Serpente verde, iniziano con la danza del drago e del leone per proseguire, come di consueto, con esibizioni in costume, esibizioni di arti marziali, danza e canti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA