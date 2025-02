Hashish e Mdma in casa, due arrestati a Milano

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio due italiani di 36 anni, con precedenti, in quanto avevano in casa una discreta quantità di droga, hashish e Mdma in particolare.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, hanno individuato un appartamento in via Pastonchi quale probabile luogo di detenzione di droga. Venerdì, Intorno alle 17, i poliziotti hanno notato un uomo che, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi dello stabile, è entrato per andare via dopo qualche minuto. I poliziotti lo hanno fermato in via delle Forze Armate: aveva due involucri con quattro grammi di hashish e tre di marijuana.



I poliziotti, appostati nei pressi dello stabile hanno quindi fermato il 36enne all'uscita dell'abitazione: nell'appartamento sono stati trovati 286 grammi di hashish in quattro panetti, materiale per il taglio e il confezionamento, una bilancia, diversi cellulari e 500 euro.

Nell'abitazione del complice. in via Creta, i poliziotti hanno trovato un altro panetto di hashish da circa 175 grammi, 15 grammi di marijuana, un grammo e mezzo di cocaina rosa e 43 pastiglie di Mdma per un peso di circa 16 grammi e due bilance.





